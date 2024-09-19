WIKA Ungkap Dampak Pembangunan Jalan Tol Bagi Ekonomi Daerah

JAKARTA - PT Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP) memberikan pemahaman kepada para siswa tentang peran penting jalan tol dalam pembangunan daerah. Di mana pembangunan jalan tol di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, terus melaju pesat, seperti Jalan Tol Serang-Panimbang sebagai salah satu proyek strategis di Banten.

Tol tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan hal ini. Seksi 1 ruas Serang-Rangkasbitung telah beroperasi serta Seksi 2 & Seksi 3 yang saat ini dalam proses pembangunan, diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam hal aksesibilitas dan mobilitas.

"Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan baru bagi para siswa dan menginspirasi mereka untuk turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui jalur akademis maupun kepedulian terhadap lingkungan," ujar Manajer Biro Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT WSP, Henry Aditya Rahadianto, Kamis (19/9/2024).

Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara WSP dan masyarakat sekitar, serta menegaskan komitmen perusahaan terhadap pendidikan dan kelestarian lingkungan di sekitar proyek Jalan Tol Serang-Panimbang.