Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Pasokan Biomassa untuk PLTU dari Limbah Pertanian

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |08:56 WIB
4 Fakta Pasokan Biomassa untuk PLTU dari Limbah Pertanian
Pasokan biomassa untuk PLTU dari limbah pertanian (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pasokan biomassa sebagai bahan baku co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dipastikan tersedia.

PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menargetkan pemanfaatan biomassa untuk co-firing sebesar 2,2 juta ton pada tahun 2024. Jumlah ini direncanakan akan meningkat menjadi 10,2 juta ton pada tahun 2025 guna memenuhi kebutuhan biomassa di 52 PLTU yang dimiliki oleh PLN.

Berikut fakta-fakta biomassa untuk PLTU, Jakarta, Jumat (5/9/2024).

1. Sumber Biomassa

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan sumber pasokan biomassa

"Biomassa yang selama ini digunakan oleh PLN EPI sebagian besar berasal dari limbah pertanian dan perkebunan. Karena kebutuhannya terus meningkat, kami melihat adanya peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi ini guna mendongkrak pendapatan ekonomi lokal," ujar Iwan Agung.

2. Pengembangan Biomassa

Iwan Agung menambahkan bahwa pengembangan biomassa tidak hanya penting untuk menyediakan energi bersih, tetapi juga berpotensi menciptakan efek ganda dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui program Pertanian Terpadu yang memanfaatkan lahan kritis.

"Kami akan mengembangkan tanaman Indigofera, atau dikenal juga sebagai Tarum, yang dapat dijadikan sebagai sumber pakan ternak dan bahan baku biomassa. Dengan sistem tumpang sari, tanaman ini juga berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah," jelas Iwan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169833/biomassa-OAle_large.jpg
Ekosistem Diperkuat, Ini Skema Pembiayaan untuk Pemasok Biomassa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167825/biomassa-2Nbf_large.jpg
Ini Jurus Capai Target 3 Juta Ton Biomassa di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164640/pasokan_biomassa-kWXm_large.jpg
Ini Cara Kejar 3 Juta Ton Biomassa untuk PLTU 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148262/tanaman_multifungsi-1KVf_large.jpg
Kurangi Batu Bara, RI Siapkan Pasokan Biomassa untuk Campuran Bahan Bakar PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140722/pasokan_biomassa-mGiF_large.jpg
Kurangi Batu Bara, RI Sulap Lahan 106 Ha Jadi Tanaman Energi demi Pasok Biomassa ke PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137435/biomassa-6UXt_large.jpg
Melihat 'Harta Karun' Biomassa di Cilacap
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement