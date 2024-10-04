Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Proyek Pembangkit Listrik Energi Terbarukan yang Siap Beroperasi

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |18:00 WIB
Daftar Proyek Pembangkit Listrik Energi Terbarukan yang Siap Beroperasi
Energi Baru terbarukan. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Daftar proyek pembangkit listrik energi terbarukan yang siap beroperasi dalam waktu dekat.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, terbaru segera hadir Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede 110 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di atas Waduk Singkarak 50 MW dan Saguling 60 MW yang menggandeng mitra global tier 1.

"Serta berhasil menghadirkan Green Hydrogen Plant Kamojang yang dibangun untuk menjadi pionir ekosistem hidrogen dari hulu hingga ke hilirnya Hydrogen Refueling Station atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen yang berlokasi di Senayan, Jakarta,” ujarnya, Jumat (4/10/2024).

Pihaknya juga merealisasikan pembangunan pabrik Solar PV pertama dan terbesar di Indonesia dengan menggandeng Top Tier Solar PV Manufacture. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan PLN IP terhadap program Accelerated Renewable Energy Development (ARED).

Di sisi lain, hadirnya PLTU Suralaya 9-10 yang mengusung teknologi Ultra Selective Catalyc Production semakin memperkuat komitmen korporasi dalam pengembangan pembangkit rendah karbon. PLTU Suralaya 9-10 yang juga sebagai Pembangkit Hybrid PERTAMA di Indonesia ini juga memanfaatkan amonia hijau dan hidrogen hijau sebagai energi primernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170853/batu_bara-0g3U_large.jpg
BBM dan Batu Bara Masih Dibutuhkan? Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161370/panas_bumi-67Bu_large.jpg
RI Paling Potensial Kembangkan Panas Bumi, Bisa Produksi Listrik 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160371/plts-fiHo_large.jpg
Transisi Energi Baru Terbarukan RI Capai 2.300 MW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159371/ebt-QvDp_large.jpg
ICDX Ungkap Renewable Energy Certificate Miliki Manfaat Bagi Pembangkit Listrik EBT, Pembeli dan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3153837/plts-6yia_large.jpg
Tarik Investor, RI Bangun PLTS di KEK Sei Mangkei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/11/3152081/rod_brazier-Nzkh_large.jpg
Australia Luncurkan Pendanaan Transisi Iklim untuk Kembangkan Energi Terbarukan di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement