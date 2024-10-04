Cara Mudah Terhindar dari Modus Penipuan ATM

JAKARTA - Ada cara mudah yang bisa dilakukan agar terhindar dari penipuan dengan mengatasnamakan pihak Bank. Banyak cara yang dilakukan oknum penipu, dengan tujuan utama untuk mengambil–alih akun perbankan calon korban yang kemudian akan dikontrol penuh olehnya.

Salah satu modus yang sudah cukup lama beredar adalah penipuan ATM. Biasanya, oknum pelaku akan menaruh alat tambahan di slot kartu mesin ATM untuk mencuri data korban. Nantinya, alat ini akan merekam data nasabah, nomor kartu, dan PIN ATM yang kemudian diambil-alih.

BACA JUGA: Begini Cara Akses Mutasi Rekening MNC Bank dengan HP

Untuk menghindari risiko penipuan tersebut, saat ini beberapa Bank telah menyediakan layanan tarik tunai tanpa perlu menggunakan kartu ATM sebagai perantara. Selain terbilang aman, layanan ini juga menyuguhkan pengalaman praktis bagi nasabah. Berbeda dengan penyedia layanan tarik tunai lainnya, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) menyuguhkan fitur tersebut dengan memanfaatkan jaringan ritel Indomaret yang tersebar luas di Indonesia. Yang menarik adalah, layanan ini tidak hanya berlaku untuk tarik tunai, nasabah juga dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan setor tunai di seluruh gerai Indomaret, tanpa perlu datang ke ATM atau kantor cabang operasional.

Simak deretan panduan berikut agar kamu dapat menikmati layanan setor-tarik tunai ini.

1. Buka aplikasi MotionBank, lalu pilih Menu Top Up & Pay.

2. Pilih menu Tanpa Kartu/Cardless .

3. Plih Merchant (Indomaret) kemudian pilih Setor Tunai atau Tarik Tunai dan mengikuti. petunjuk sampai nasabah mendapatkan Token. Token transaksi ini aktif selama 1 jam.

4. Kunjungi kasir Indomaret terdekat, informasikan Token, Nominal Transaksi dan Nomor Handphone yang terdaftar pada aplikasi MotionBank untuk diverifikasi.