INSPIRASI BISNIS

3 Wanita yang Kaya Raya Berkat Jualan Kosmetik

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |19:02 WIB
3 Wanita yang Kaya Raya Berkat Jualan Kosmetik
3 perempuan kaya berkat jualan kosmetik (Foto: boldsky)
A
A
A

JAKARTA - Orang terkaya di Indonesia yang memiliki bisnis dalam bidang kosmetik. Di antaranya sudah memulai bisnis kosmetik sejak lama dan terus mengembangkan kualitas serta jenis produk kosmetiknya hingga saat ini.

Minat terhadap kosmetik semakin tinggi dan tidak lagi terbatas pada kaum hawa saja. Maraknya berbagai tren makeup dan skincare membuat masyarakat lebih teredukasi tentang pentingnya penggunaan produk kosmetik hingga perawatan untuk wajah.

Dengan awareness masyarakat yang semakin tinggi, membuat peluang usaha dalam bidang kosmetik semakin terbuka lebar. Hal ini tidak disia-siakan oleh para pengusaha kosmetik yang kini terbukti telah sukses dalam usahanya.

Berikut adalah 3 orang terkaya di Indonesia yang memiliki bisnis dalam bidang kosmetik, dirangkum Okezone, Sabtu (5/10/2024).

1. Nurhayati Subakat

Pendiri dan Komisaris Utama PT Paragon Technology and Innovation, yang merupakan salah satu perusahaan kecantikan terbesar di Indonesia. PT Paragon membawahi brand-brand terkenal seperti Wardah, Make Over, Emina, dan Kahf. Perusahaan ini awalnya bernama PT Pusaka Tradisi Ibu yang pada tahun 2011 akhirnya diubah menjadi PT Paragon Technology and Innovation.

Nurhayati Subakat dikenal sebagai pionir merek kosmetik halal dan dinobatkan oleh Fortune Indonesia sebagai “20 Wanita Paling Berpengaruh”, serta “25 Pebisnis Wanita Paling Berpengaruh di Asia” versi majalah Forbes. Produk Wardah yang terkenal dengan branding kosmetik halal menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan perusahaan dengan sumbangan sebesar 70%.

2. Mooryati Soedibyo

Dikenal sebagai sosok yang gemar meracik jamu dan kosmetika tradisional ini merupakan pemilik dan Presiden Direktur brand kecantikan Mustika Ratu. Perusahaan ini sudah berdiri sejak lama, yaitu pada tahun 1975. Mustika Ratu dikenal sebagai penggagas dan pembimbing dalam kontes kecantikan Puteri Indonesia setiap tahunnya.

Selain sukses dalam bisnis kosmetik, Mooryati Soedibyo juga merupakan seorang politikus dan menjabat sebagai Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode 2004-2009. Mooryati Soedibyo masuk dalam daftar “99 Wanita Paling Berpengaruh di Indonesia” tahun 2007 versi majalah Globe Asia, dan sebagai peraih gelar doktor tertua di Indonesia dalam Museum Rekor Dunia, serta diberi gelar sebagai “Empu Jamu”.

Halaman: 1 2
1 2
