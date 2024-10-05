Segini Perbandingan Gaji Pemain Timnas Indonesia Malik Risaldi dengan Ramadhan Sananta

JAKARTA -Segini perbandingan gaji pemain Timnas Indonesia Malik Risaldi dengan Ramadhan Sananta. Keduanya merupakan pemain sepak bola profesional Indonesia.

Apalagi, Malik Risaldi merupakan gelandang untuk klub Persebaya Surabaya sedangkan Ramadhan Sananta bermain di klub Persis Solo. Beberapa penasaran mengenai gajinya baik di klub maupun sebagai pemain Timnas.

BACA JUGA: Pekerja Gaji di Atas UMR Wajib Ikut Tapera

Ternyata segini perbandingan gaji pemain Timnas Indonesia Malik Risaldi dengan Ramadhan Sananta:

- Malik Risaldi

Ggaji Malik Risaldi di Persebaya Surabaya cukup besar. Diperkirakan dia mendapatkan penghasilan Rp3,91 miliar untuk satu musim. Sementara itu, dia merupakan pemain kelahiran Surabaya, 26 Oktober 1996.

Malik Risaldi memulai perjalanannya sebagai seorang pemain sepakbola dengan menimba ilmu di WCP Academy pada kurun waktu 2010 hingga 2013. Di tahun berikutnya, ia kemudian bergabung dengan tim asal Jawa Timur, Gresik United.