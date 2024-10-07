Advertisement
HOME FINANCE

BRI Peduli Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis untuk 13.200 Orang di Berbagai Wilayah Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |13:44 WIB
BRI Peduli Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis untuk 13.200 Orang di Berbagai Wilayah Indonesia
BRI Peduli menyelenggarakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – Pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak dasar setiap orang dan berkontribusi terhadap kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Sebagai salah satu kontribusi nyata kepada pelayanan kesehatan masyarakat, BRI melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli menyelenggarakan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 13.200 orang mendapatkan layanan kesehatan gratis yang tersebar di berbagai wilayah dengan periode pelaksanaan pada 1-2 Oktober 2024.

Masyarakat, khususnya para lansia mendatangi 52 Unit Kerja BRI yang telah ditentukan dan langsung mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan. Layanan kesehatan yang dilakukan antara lain, pemeriksaan tensi darah, kolesterol, gula darah, asam urat, konsultasi dokter secara langsung serta pemberian obat sesuai denga hasil tes.

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen BRI untuk memberikan social value di tengah masyarakat.

