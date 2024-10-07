Maybank Marathon Sukses Digelar, Ini Sederet Dampak Positif Bagi Perekonomian Bali

Maybank Indonesia sukses gelar lomba Elite Label Road Race Maybank Marathon yang ke-13 di Gianyar, Bali yang memberikan dampak positif bagi perekonomian di Bali (Foto: Dok Maybank)

Jakarta,Okezone – Pada akhir Agustus 2024, Maybank Indonesia sukses menggelar Maybank Marathon ke-13 di Gianyar, Bali. Tak hanya sebagai ajang olahraga, event ini juga menjadi momentum untuk mengukur dampak ekonomi yang signifikan bagi Bali. Bersama Katadata Insight Center, Maybank Indonesia melakukan studi mendalam untuk mengungkap kontribusi Maybank Marathon terhadap pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2024.

Studi Katadata Insight Center ini dilakukan dengan melibatkan pelari dan pelaku usaha di sekitar perhelatan Maybank Marathon 2024. Hasil studi disampaikan kepada seluruh sponsor dan media partner di acara Maybank Marathon Appreciation Night pada akhir September lalu.

Dari hasil studi tersebut mengungkapkan, dampak positif yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Maybank Marathon 2024 terhadap perekonomian di Bali mencapai Rp125 miliar. Angka ini didapatkan dari pengalian nilai rata-rata belanja peserta lari sebesar Rp9,8 juta dengan jumlah total peserta lari yaitu 12.700 orang.

Selain dampak langsung, studi ini juga mengukur dampak tidak langsung (multiplier effect) penyelenggaraan Maybank Marathon 2024 yang tercatat sebesar Rp164 miliar. Angka ini didapatkan melalui perkalian nilai dampak langsung terhadap indikator ekonomi di 52 sektor seperti, diantaranya, konstruksi, perdagangan, jasa informasi dan komunikasi, hingga jasa kesehatan.

Adapun rincian belanja peserta Maybank Marathon 2024 terdiri dari biaya akomodasi sebesar Rp2,85 juta, makanan dan minuman sebesar Rp1,96 juta, transportasi (di luar tiket pesawat) sebesar Rp1,80 juta, souvenir sebesar Rp1,69 juta, dan biaya untuk wisata sebesar Rp1,51 juta. Demikian juga, omzet harian pelaku usaha di Bali menurut studi mengalami kenaikan sebesar 48,3 persen, diikuti jumlah pelanggan harian juga meningkat 45,1 persen saat Maybank Marathon 2024 digelar.