Bandara IKN Siap Dilandasi Pesawat Besar

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dipersiapkan untuk uji coba pendaratan pesawat besar. Hal ini untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di kawasan tersebut.

"Setelah dilakukan pendaratan Pesawat Kepresidenan RJ85 pada akhir bulan lalu, Bandara Nusantara kini akan kembali melalukan uji coba pendaratan untuk tipe pesawat yang lebih besar," kata Menhub saat meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur dikutip, Senin (7/10/2024).

Dia menyebut progres pembangunan Bandar Udara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, kini semakin pesat. Di mana landasan pacu Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter.

"Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober 2024,"katanya.

Dia menjelaskan Kemenhub akan melakukan verifikasi kelayakan landasan pacu untuk kembali dilakukan pendaratan pesawat.