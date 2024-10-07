Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bandara IKN Siap Dilandasi Pesawat Besar

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |07:51 WIB
Bandara IKN Siap Dilandasi Pesawat Besar
Bandara VVIP IKN Nusantara (Foto: Okezone/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dipersiapkan untuk uji coba pendaratan pesawat besar. Hal ini untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di kawasan tersebut.

"Setelah dilakukan pendaratan Pesawat Kepresidenan RJ85 pada akhir bulan lalu, Bandara Nusantara kini akan kembali melalukan uji coba pendaratan untuk tipe pesawat yang lebih besar," kata Menhub saat meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur dikutip, Senin (7/10/2024).

Dia menyebut progres pembangunan Bandar Udara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, kini semakin pesat. Di mana landasan pacu Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter.

"Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober 2024,"katanya.

Dia menjelaskan Kemenhub akan melakukan verifikasi kelayakan landasan pacu untuk kembali dilakukan pendaratan pesawat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172792/ikn-3Yop_large.jpg
Sah! 9.500 ASN Pindah Kerja ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/470/3163270/prabowo-y6qI_large.jpg
Prabowo Tetap Lanjutkan Proyek IKN Tahun Depan, Siapkan Anggaran Rp6,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/470/3160156/ikn-osLa_large.jpg
Artha Graha Milik Tomy Winata Investasi di IKN, Mau Bangun Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3158009/ikn-d2Lg_large.jpg
4 Fakta Nasib IKN: Pembangunan Direvisi, Tak Akan Mangkrak hingga Diusulkan Jadi Kantor Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3157986/gibran-ZMdQ_large.jpg
Wapres Gibran Berkantor di IKN, Begini Penjelasan Istana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement