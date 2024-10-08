Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT UMKM Cair Rp44,1 Triliun ke 24,8 Juta Pelaku Usaha

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |14:13 WIB
BLT UMKM Cair Rp44,1 Triliun ke 24,8 Juta Pelaku Usaha
BPUM Berhasil Selamatkan Ekonomi RI Selama Covid-19. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
A
A
A

JAKARTA - Banpres Poruktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan UMKM menjadi salah satu program populer yang berhasil selamatkan ekonomi Nasional. Pasalnya, penyaluran BPUM di masa Covid-19 sangat membantu pelaku usaha mikro untuk tetap bertahan.

"Banpres Poruktif Usaha Mikro mencapai Rp44,16 triliun kepada 24,8 juta pelaku usaha mikro. BPUM ini salah satu dari 10 program populer waktu itu, dan ini termasuk yang bisa selamatkan ekonomi Nasional," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Selasa (8/10/2024).

Bantuan UMKM ini diberikan kepada pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Pasalnya, krisis sewaktu Covid sangat berbeda dengan krisis 1998 dan 2008.

"Situasi itu sulit, ini beda dengan krisis 2008 atau 98 karena Covid seluruh dunia. Sehingga betul-betul UMKM terdampak luar biasa, kalau 1998 dan 2008 justru berbeda. 1998 UMKM untung karena komoditi naik dan sebagainya. Tapi 2020 justru globalnya terdampak, jadi UMKM terdampak," ujarnya.

Karena itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, maka UMKM diberikan bantuan usaha produktif pada masa Covid.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176758/umkm_ri-7H9x_large.jpg
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899/umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873/umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement