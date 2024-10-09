Advertisement
HOME FINANCE

BRI Raih 3 Penghargaan di TOP BUMN Awards 2024, Dirut Sunarso Dinobatkan Sebagai Best CEO

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |14:01 WIB
BRI Raih 3 Penghargaan di TOP BUMN Awards 2024, Dirut Sunarso Dinobatkan Sebagai Best CEO
BRI Raih 3 Penghargaan Bergengsi Dalam TOP BUMN Awards 2024 (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mendapatkan tiga penghargaan bergengsi pada ajang Top BUMN Awards 2024 . Diantaranya adalah The Best CEO: Excellent in Business Intelligence Solution untuk Direktur Utama BRI Sunarso, The Best CFO: Excellent in Finance Transformation untuk Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu R.K, dan BRI dinobatkan sebagai The Best State-Owned Enterprise Category of Public Companies-Financial Sector. Penghargaan yang mengusung tema Performance and Sustainability tersebut diberikan oleh Harian Bisnis Indonesia berlangsung pada  Rabu (2/10/2024) di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta.

Secara keseluruhan, seluruh proses penjurian Top BUMN Awards 2024 dimulai dari pendaftaran, pengisian kuesioner, penyampaian informasi dan data-data yang relevan termasuk laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, serta proses interview atau wawancara dengan dewan juri. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh dewan juri yang profesional dan kompeten, memastikan objektivitas serta kredibilitas dalam proses seleksi.

Adapun, untuk penjurian Best CEO terdapat tiga juri yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 Wimboh Santoso, Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014-2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Grup Lulu Terianto. 

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut didedikasikan kepada Insan BRILian (Pekerja BRI) yang selama ini telah memberikan komitmen yang kuat sehingga BRI dapat terus mengambil peran dalam roda perekonomian Indonesia.

"Kami juga mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia atas semangat berjuang dan pantang menyerah di kondisi yang tidak mudah,” ujarnya.

