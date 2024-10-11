Viral Ambulans Bawa Jenazah Tak Boleh Isi Solar, Ini Kata Pertamina

Penjelasan Pertamina soal mobil ambulans tidak bisa isi BBM (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Viral ambulans membawa jenazah tidak bisa isi solar di SPBU Pertamina. Video mobil ambulans ini pun viral di media sosial.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan, mobil ambulans tersebut tak bisa isi BBM solar lantaran bermasalah dengan QR Codenya.

“Setelah kami telusuri, QR Code ambulans tersebut ternyata terblokir karena ada permasalahan dokumen kendaraan. Kami masih melakukan pengecekan terkait hal ini,” tutur Heppy, Jumat (11/10/2024).

Selanjutnya, pihaknya meminta ke instansi terkait agar segera melakukan pembenahan dokumen kendaraan dan Pertamina Patra Niaga akan membantu pendaftaran ulang QR Code-nya agar ke depan ambulans tersebut dapat kembali membeli BBM Subsidi.

Atas kejadian tersebut, Pertamina memberi voucher BBM nonsubsidi Dex series demi kelancaran operasi ambulans yang sempat terkendala saat mengisi bahan bakar di Semarang.