Bubarnya Kemitraan Gogoro dan Gojek Bikin Heboh Pasar Kendaraan Listrik di RI

JAKARTA – Bubarnya kemitraan Gogoro dan Gojek membuat heboh pasar kendaraan listrik di Indonesia. Di tengah-tengah dinamika pasar kendaraan listrik (EV) Indonesia, kabar yang sangat mengejutkan datang dari kemitraan antara Gogoro dengan Gojek.

Pada tahun 2022, dengan antusiasnya Gogoro mengumumkan kepada publik akan sebuah kolaborasi untuk mempercepat adopsi EV di Indonesia yang di mana GoTo Group ini juga berinvestasi di perusahaan tersebut. Namun dua tahun kemudian, Gogoro mengumumkan pencoretan Indonesia dari rencananya dan kemitraan dengan Gojek juga dinyatakan gagal.

“Jika Gogoro benar-benar ingin memasuki Indonesia melalui usaha patungan, saya pikir mereka akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya,” ujar Direktur pelaksana di Electrum-perusahaan patungan EV antara Gojek dan perusahaan energi lokal TBS, Patrick Adhiatmaja, Sabtu (12/10/2024).

Di saat yang sama, pasar kendaraan listrik global juga sedang menghadapi tantangan. Baru-baru ini Uni Eropa memberlakukan tarif yang tinggi pada pada impor kendaraan listrik dari Tiongkok, meningkatnya pajak dari 10% hingga 45% selama lima tahun ke depan. Tentunya hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Tiongkok yang saat ini hanya mengandalkan Asia Tenggara sebagai pasar utama ekspor mereka.