Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bubarnya Kemitraan Gogoro dan Gojek Bikin Heboh Pasar Kendaraan Listrik di RI

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |15:14 WIB
Bubarnya Kemitraan Gogoro dan Gojek Bikin Heboh Pasar Kendaraan Listrik di RI
Bubarnya kemitraan Gogoro dan Gojek bikin heboh industri kendaraan listrik (Foto: Gojek)
A
A
A

JAKARTA – Bubarnya kemitraan Gogoro dan Gojek membuat heboh pasar kendaraan listrik di Indonesia. Di tengah-tengah dinamika pasar kendaraan listrik (EV) Indonesia, kabar yang sangat mengejutkan datang dari kemitraan antara Gogoro dengan Gojek.

Pada tahun 2022, dengan antusiasnya Gogoro mengumumkan kepada publik akan sebuah kolaborasi untuk mempercepat adopsi EV di Indonesia yang di mana GoTo Group ini juga berinvestasi di perusahaan tersebut. Namun dua tahun kemudian, Gogoro mengumumkan pencoretan Indonesia dari rencananya dan kemitraan dengan Gojek juga dinyatakan gagal.

“Jika Gogoro benar-benar ingin memasuki Indonesia melalui usaha patungan, saya pikir mereka akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya,” ujar Direktur pelaksana di Electrum-perusahaan patungan EV antara Gojek dan perusahaan energi lokal TBS, Patrick Adhiatmaja, Sabtu (12/10/2024).

Di saat yang sama, pasar kendaraan listrik global juga sedang menghadapi tantangan. Baru-baru ini Uni Eropa memberlakukan tarif yang tinggi pada pada impor kendaraan listrik dari Tiongkok, meningkatnya pajak dari 10% hingga 45% selama lima tahun ke depan. Tentunya hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Tiongkok yang saat ini hanya mengandalkan Asia Tenggara sebagai pasar utama ekspor mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143158/vktr-RiFG_large.jpg
Pertama di Indonesia, Fasilitas Perakitan Kendaraan Listrik Komersial Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141316/mobil_listrik-EXsW_large.jpg
Bahas Perkembangan Mobil Listrik di RI, Kemenhub: Bisa Tekan Risiko Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134765/mobil_listrik-IuPU_large.jpg
Punya Cadangan Nikel Terbesar Dunia, Indonesia Siap Jadi Pemain Kunci Kendaraan Listrik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/320/3106681/anindya-NipK_large.jpg
RI Ingin Jadi Acuan Standar Pengolahan Baterai Kendaraan Listrik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096437/penjelasan-lengkap-airlangga-soal-insentif-pajak-mobil-listrik-dan-hybrid-cL1rshuYKC.png
Penjelasan Lengkap Airlangga soal Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089458/ri-siap-ekspor-bahan-baku-baterai-mobil-tesla-JblCoLUKzy.png
RI Siap Ekspor Bahan Baku Baterai Mobil Tesla
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement