Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok PHK 700 Pekerja

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |10:49 WIB
TikTok PHK 700 Pekerja
Tiktok PHK 700 karyawan (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Platform media sosial TikTok melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 700 tenaga kerjanya. Pemberhentian ratusan karyawan ini terjadi kepada tenaga kerja TikTok di seluruh dunia.

Perusahaan TikTok di Malaysia disebut memberhentikan lebih dari 700 pekerjanya. Kemudian hal ini diklarifikasi oleh perusahaan pemilik TikTok, yaitu Bytedance asal China, yang mengatakan bahwa kurang dari 500 karyawan di Malaysia yang terkena dampak dari pemberhentian kerja tersebut, dilansir dari Reuters, Sabtu (12/10/2024).

Menurut situs web perusahaan, ByteDance sendiri memiliki lebih dari 110 ribu karyawan lebih dari 200 kota di seluruh dunia. PHK besar-besaran ini terjadi lantaran perusahaan TikTok melakukan peningkatan sistem operasi dengan menekankan fokus penggunaan AI yang lebih besar untuk moderasi konten di aplikasinya.

Menurut sumber anonim, informasi tentang pemecatan diberitahu kepada karyawan TikTok yang bekerja dalam bagian operasi konten melalui email pada Rabu malam.

TikTok sendiri sudah mengonfirmasi tentang adanya PHK tersebut, dan mengatakan bahwa perkiraan ratusan karyawan akan terkena dampak secara global sebagai rencana dari peningkatan sistem operasi ini. Perusahaan TikTok juga merencanakan jumlah PHK yang lebih banyak pada bulan depan lantaran ingin mengonsolidasikan beberapa operasi regionalnya.

"Kami melakukan perubahan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk lebih memperkuat model operasi global kami dalam moderasi konten," ujar juru bicara TikTok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173308/pegawai_bbm_shell-ZrMi_large.jpg
PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM? Ini Penjelasan Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170389/bahlil-yK3M_large.jpg
Heboh Shell PHK Karyawan Imbas Stok BBM Kosong, Bahlil: Kalau Kurang Beli ke Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169002/phk-qxF8_large.png
Heboh Isu PHK Massal, Gudang Garam: 309 Karyawan Pensiun Sukarela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168895/phk-Ifgk_large.jpg
Heboh Gudang Garam PHK Massal, Ternyata Ada Tawaran Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168767/industri_rokok-4ozX_large.jpg
308 Pekerja Kena PHK di Gudang Garam, Rokok Ilegal Jadi Biang Kerok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement