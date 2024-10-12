TikTok PHK 700 Pekerja

JAKARTA - Platform media sosial TikTok melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 700 tenaga kerjanya. Pemberhentian ratusan karyawan ini terjadi kepada tenaga kerja TikTok di seluruh dunia.

Perusahaan TikTok di Malaysia disebut memberhentikan lebih dari 700 pekerjanya. Kemudian hal ini diklarifikasi oleh perusahaan pemilik TikTok, yaitu Bytedance asal China, yang mengatakan bahwa kurang dari 500 karyawan di Malaysia yang terkena dampak dari pemberhentian kerja tersebut, dilansir dari Reuters, Sabtu (12/10/2024).

Menurut situs web perusahaan, ByteDance sendiri memiliki lebih dari 110 ribu karyawan lebih dari 200 kota di seluruh dunia. PHK besar-besaran ini terjadi lantaran perusahaan TikTok melakukan peningkatan sistem operasi dengan menekankan fokus penggunaan AI yang lebih besar untuk moderasi konten di aplikasinya.

Menurut sumber anonim, informasi tentang pemecatan diberitahu kepada karyawan TikTok yang bekerja dalam bagian operasi konten melalui email pada Rabu malam.

TikTok sendiri sudah mengonfirmasi tentang adanya PHK tersebut, dan mengatakan bahwa perkiraan ratusan karyawan akan terkena dampak secara global sebagai rencana dari peningkatan sistem operasi ini. Perusahaan TikTok juga merencanakan jumlah PHK yang lebih banyak pada bulan depan lantaran ingin mengonsolidasikan beberapa operasi regionalnya.

"Kami melakukan perubahan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk lebih memperkuat model operasi global kami dalam moderasi konten," ujar juru bicara TikTok.