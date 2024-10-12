10 Pinjol dengan Bunga Paling Rendah yang Cepat Cair

10 pinjol dengan bunga paling rendah yang cepat cair (Foto: Freepik)

JAKARTA - 10 Pinjaman Online (Pinjol) dengan bunga paling rendah yang cepat cair. Mulai dari bunga 0,1% hingga 0,8% akan dibahas tuntas di sini.

Kini pinjol semakin pupuler di kalangan masyarakat dikarenakan sudah banyak pinjol yang menawarkan akses kredit cepat dengan proses yang cukup mudah.

Berikut merupakan 10 pinjol dengan bunga paling rendah yang cepat cair, dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber, Sabtu (12/10/2024).

1. Julo

Julo menawarkan bunga mulai dari 0,1% per hari dengan jangka cicilan yang panjang. Proses pencairan juga cepat, biasanya hanya dibutuhkan beberapa jam setelah pengguna mengajukan pinjaman.

2. DanaRupiah

DanaRupiah menawarkan bunga mulai dari 0,8% per hari. Proses pencairannya juga cukup cepat, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1x24 jam.

3. Kredit Pintar

Kredit Pintar menawarkan bunga mulai dari 0,19% per hari. Proses pencairan dana juga hanya dibutuhkan beberapa menit setelah pengguna mengajukan pinjaman.

4. Tunaiku

Tunaiku juga salah satu pinjaman online yang menawarkan bunga rendah seperti yang lain. Proses pencairannya diperkirakan cair dalam 1-2 hari.

5. Maucash

Salah satu pinjaman yang resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Maucash. Maucash menawarkan bunga rendah mulai dari 0,53% per hari.