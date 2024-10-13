Cerita Jokowi Susahnya Nego Saham Freeport

JAKARTA - Cerita Presiden Jokowi sulitnya negosiasi saham Freeport Indonesia. Saat ini, MIND ID telah berhasil menguasai 51% saham Freeport, dan pemerintah berencana meningkatkan kepemilikannya menjadi 61%.

Rencana ini telah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Jokowi. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tentang proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui Holding BUMN Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) bahwa saat ini situasi negosiasi tersebut sedang berjalan dengan cukup sulit.

"Kita harapkan sekali lagi nanti tambah gatau berapa persen Ini masih negonya alot banget," jelas Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum 2024 yang dipantau secara virtual, Sabtu (12/10/2024).

Saham ini terkait dengan perpanjangan kontrak izin usaha pertambahangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041.

Pemerintah akan meningkatkan kepemilikan saham di PTFI sebesar 10 sehingga totalnya menjadi 61%.