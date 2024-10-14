JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan penyusunan nama-nama menteri-menteri yang akan mendampinginya dalam pemerintahan selanjutnya.
Nama-nama menteri ini ternyata tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kabinet Indonesia Maju saat ini. Apakah salah satunya ada Sri Mulyani?
Berikut fakta-fakta Sri Mulyani kemungkinan jadi Menteri Prabowo yang dirangkum Okezone, Senin (14/10/2024):
1. Prabowo Susun Kabinet
Prabowo mengakui bahwa dirinya memang pernah menjadi rival dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun pada akhirnya dia memilih bergabung lantaran memiliki nilai-nilai yang sama.
Prabowo juga menyampaikan bahwa dalam menjalankan masa transisi dirinya sangat terbantu dan didukung oleh Kepala Negara dan tim yang merupakan menteri-menteri di periode dua pemerintahan Jokowi ini.
"Bahkan dalam saya menyusun kabinet saya kok melihat banyak juga menteri-menteri yang akan datang ya, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," kata Prabowo di Senayan Jakarta Convention Center.