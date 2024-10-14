Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Rest Area di Tol Trans Jawa Terbaru 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |12:36 WIB
JAKARTA - Daftar rest area tol Trans Jawa terbaru 2024 wajib untuk dicatat oleh para pelancong.

Tempat istirahat tersebut memiliki berbagai fasilitas toilet, musholla dan restoran yang sangat nyaman.

Untuk Anda yang ingin bepergian ke daerah di Pulau Jawa, berikut daftar rest area di tol Trans Jawa terbaru 2024:

1. Cipularang:

TIP KM 88 A (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU

TIP KM 88 B (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU

2. Palikanci:

TIP KM 207 A (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU

3. Pejagan-Pemalang:

TIP KM 260 B (Beroperasi): Tersedia SPBU

4. Batang-Semarang:

TIP KM 360 B (Beroperasi): Tersedia SPBU

TIP KM 379 A (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU

TIP KM 389 B (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU

TIP KM 391 A (Beroperasi): Tidak Tersedia SPBU

5. Solo-Ngawi:

TIP KM 519 A (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU

TIP KM 519 B (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU

TIP KM 538 A (Beroperasi): Tidak Tersedia SPBU

TIP KM 538 B (Beroperasi): Tidak Tersedia SPBU

TIP KM 575 A (Beroperasi): Tersedia SPBU

TIP KM 575 B (Beroperasi): Tersedia SPBU

