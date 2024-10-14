JAKARTA - Daftar rest area tol Trans Jawa terbaru 2024 wajib untuk dicatat oleh para pelancong.
Tempat istirahat tersebut memiliki berbagai fasilitas toilet, musholla dan restoran yang sangat nyaman.
Untuk Anda yang ingin bepergian ke daerah di Pulau Jawa, berikut daftar rest area di tol Trans Jawa terbaru 2024:
1. Cipularang:
TIP KM 88 A (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU
TIP KM 88 B (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU
2. Palikanci:
TIP KM 207 A (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU
3. Pejagan-Pemalang:
TIP KM 260 B (Beroperasi): Tersedia SPBU
4. Batang-Semarang:
TIP KM 360 B (Beroperasi): Tersedia SPBU
TIP KM 379 A (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU
TIP KM 389 B (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU
TIP KM 391 A (Beroperasi): Tidak Tersedia SPBU
5. Solo-Ngawi:
TIP KM 519 A (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU
TIP KM 519 B (Beroperasi): Tersedia SPBU, SPKLU
TIP KM 538 A (Beroperasi): Tidak Tersedia SPBU
TIP KM 538 B (Beroperasi): Tidak Tersedia SPBU
TIP KM 575 A (Beroperasi): Tersedia SPBU
TIP KM 575 B (Beroperasi): Tersedia SPBU