Libur Panjang, Ratusan Ribu Kendaraan Padati Tol Trans Jawa

JAKARTA - Ratusan ribu kendaraan padati Jalan Tol Trans Jawa selama libur panjang. PT Jasa Marga (Persero) mencatat peningkatan volume lalu lintas di sejumlah ruas tol di Trans Jawa pada periode libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW.

PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah Gerbang Tol (GT) Utama Wilayah Trans Jawa yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Adapun sebaran volume lalin di sejumlah ruas tol trans Jawa, sebagai berikut:

Jawa Barat

1. Gerbang Tol Cikampek Utama

Sebanyak 98.084 kendaraan menuju Wilyah Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama. Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 54,35% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 63.546 kendaraan.

Sedangkan untuk kendaraan yang masuk dari Wilayah Timur Trans Jawa tercatat sebanyak 57.345 kendaraan atau naik 5,91% dari lalu lintas normal sebanyak 54.144 kendaraan.

Jawa Tengah

1. GT Kalikangkung

Volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang, pada H-3 s.d H-2 periode libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW tercatat sebanyak 53.132 kendaraan atau naik 69,36% dari lalu lintas normal sebanyak 31.373 kendaraan.

Sedangkan untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 31.324 kendaraan atau naik 17,22% dari lalu lintas normal sebanyak 26.722 kendaraan.

2. GT Banyumanik

Pada H-3 s.d H-2 periode libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW tercatat sebanyak 73.241 kendaraan menuju Solo melalui GT Banyumanik atau naik 45,57% dari lalu lintas normal sebanyak 50.314 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 41.157 kendaraan atau naik 14,38% terhadap lalu lintas normal sebanyak 35.984 kendaraan.