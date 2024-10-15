Advertisement
HOT ISSUE

Ini Pesan Khusus Prabowo ke Sri Mulyani Usai Diminta Jadi Menteri Keuangan Lagi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |07:11 WIB
Ini Pesan Khusus Prabowo ke Sri Mulyani Usai Diminta Jadi Menteri Keuangan Lagi
Ini Pesan Khusus Prabowo ke Sri Mulyani (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan pesan khusus kepada Sri Mulyani usai diminta kembali menjadi Menteri Keuangan di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini diungkap Sri Mulyani usai keluar dari rumah Prabowo di Kertanegara, Senin (14/10/2024) malam.

"Saya rasa yang disampaikan beliau (Prabowo) tetap konsisten, jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan perkuat terutama dari sisi baik penerimaan maupun belanjanya serta pelbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu," ujar Sri Mulyani di Kertanegara.

Sri Mulyani mengaku sudah diminta Prabowo Subianto untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan Periode 2024-2029. "Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan kembali," ujar Sri Mulyani.

Lewat pertemuannya dengan Prabowo itu, Sri Mulyani juga membahas terkait dengan pengelolaan penerimaan negara, baik dari sisi pajak, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), prioritas belanja negara, serta transfer dana ke daerah selama Prabowo menjabat sebagai Presiden.

"Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau," tambahnya.

