JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati akan mencetak sejarah sebagai menteri keuangan di era 3 Presiden. Hal ini terjadi usai Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil dan meminta Sri Mulyani untuk kembali menjadi menteri keuangan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Saat ini Sri Mulyani merupakan menteri keuangan di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sri Mulyani menjabat menteri keuangan di pemerintahan Jokowi sejak 2016 menggantikan posisi sebelumnya Bambang Brodjonegoro.

Jauh sebelum menjadi menteri keuangan di Kabinet Kerja Jokowi, Sri Mulyani juga pernah menjadi menteri keuangan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005-2010.

Kini nama Sri Mulyani sudah diminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjadi menteri keuangan lagi. "Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau (Prabowo) oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan kembali," ujar Sri Mulyani usai dipanggil Prabowo di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024.

Dengan demikian, Sri Mulyani menjadi menteri keuangan di 3 Presiden yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Jika menilik sejarah, tidak ada menteri keuangan yang menjabat di era 3 Presiden sebelumnya.

Berikut ini perjalanan Sri Mulyani menjadi menteri keuangan di era 3 Presiden Indonesia.

1. Era Presiden SBY 2005-2010

Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986). Melanjutkan pendidikannya di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D of Economics (1992).

Spesialis penelitian Ekonomi Moneter dan Perbankan serta Ekonomi Tenaga Kerja ini pada awal Oktober 2002 terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group). Sejak 1 November 2002, ia mewakili 12 negara anggota SEA Group di International Monetary Funds.

Menjabat sebagai Menteri Keuangan era Kabinet Indonesia Bersatu pada 5 Desember 2005. Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet. Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.

Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pin­jaman dan mengelola utang serta mem­beri kepercayaan pada investor. Berbagai upaya tersebut telah mengantarkannya menjadi Men­teri Keuangan terbaik di Asia.

Reformasi Kementerian Keuangan dinahkodainya dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan mulai dari organisasi, SOP, SDM dan lain-lainnya.

Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney dan menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia di tahun yang sama oleh Emerging Market Forum.

Sejak tahun 2008, dia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.