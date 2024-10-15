Daftar Menteri Ekonomi Jokowi yang Bakal Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Daftar Menteri Ekonomi Jokowi yang Bakal Masuk Kabinet Prabowo-Gibran (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

JAKARTA - Daftar menteri ekonomi Jokowi yang bakal masuk Kabinet Prabowo-Gibran. Nama-nama menteri yang akan menjabat di pemerintahan Prabowo sudah mencuat usai Prabowo memanggil sejumlah tokoh, akademisi, ketua umum partai politik hingga profesional di rumah Kertanegara, Jakarta, Senin 14 Oktober 2024.

Untuk menteri ekonomi, ternyata wajah-wajah lama alias menteri yang kini menjabat di era pemerintahan Jokowi. Sebenarnya hal ini sudah diberi sinyal Prabowo bahwa kabinetnya akan diisi oleh menteri yang kini menjabat di era pemerintahan Jokowi.

Lalu siapa saja menteri ekonomi Jokowi yang bakal masuk Kabinet Prabowo-Gibran? Berikut ini ulasannya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

1. Menteri Keuangan Sri Mulyani

2. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia