HOME FINANCE HOT ISSUE

Warga Lansia Tak Lagi Dapat Bantuan Pemerintah, Ridwan Kamil akan Luncurkan Kartu Lansia

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |20:29 WIB
Warga Lansia Tak Lagi Dapat Bantuan Pemerintah, Ridwan Kamil akan Luncurkan Kartu Lansia
Ridwan Kamil dengarkan aspirasi warga. (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil kembali blusukan untuk menyerap aspirasi warga Jakarta. Kali ini, Ridwan Kamil menyapa warga di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa sore, 15 Oktober 2024.

Di sana, Ridwan Kamil menemui warga RW 03 dan mengunjungi Yayasan Pusaka Empat Lima. Di yayasan ini, puluhan lansia bergantung hidup di usia senja. Kepada calon gubernur yang berpasangan dengan Suswono tersebut, para lansia menyampaikan aspirasinya.

Rukilah, perwakilan para lansia yang buka suara secara langsung di hadapan Ridwan Kamil. Kepada politisi Partai Golkar tersebut, dia menyampaikan bahwa bantuan untuk lansia kini sudah tidak ada. Padahal, bantuan yang sempat diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta itu sangat penting bagi para lansia. Sebab, dari bantuan itu mereka bisa menyambung hidup. Kini, sudah bertahun-tahun lansia di Yayasan Pusaka Empat Lima tidak menerima bantuan.

"Mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil menang dan bantuan untuk lansia kembali diberikan. Karena kami sangat perlu,” ungkap Rukilah yang juga ketua Yayasan Pusaka Empat Lima.

Sejak bantuan untuk lansia sudah tidak diberikan oleh Pemprov Jakarta, lanjut Rukilah, dia dan puluhan lansia lainnya dibantu oleh masyarakat sekitar, yang melakukan urunan untuk memberikan bantuan kepada puluhan lansia yang bernaung di bawah yayasan tersebut. Atas curahan hati (curhat) para lansia itu, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) punya beberapa program untuk lansia.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
