HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Deretan Bisnis dan Harta Kekayaan Veronica Tan, Mantan Istri Ahok yang Jadi Calon Menteri Prabowo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |13:15 WIB
JAKARTA - Deretan bisnis dan harta kekayaan Veronica Tan menjadi sorotan. Pasalnya, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini diprediksi akan menjadi salah satu menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut diketahui setelah perempuan yang memiliki nama asli Veronica Lim ini hadir memenuhi panggilan presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di daerah Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) malam.

Veronica datang mengenakan pakaian berwarna putih yang dipadukan dengan bawahan berwarna merah. Tanpa didampingi dengan siapapun, perempuan berusia 46 tahun itu datang pada kloter kedua atau setelah jeda sholat maghrib.

Meski begitu, Veronica Tan tidak mengungkapkan kebenarannya menjadi menteri apa tidak. Dirinya hanya meminta sampai Prabowo Subianto mengumumkannya.

"Saya baru dipanggil hari ini (Senin) untuk bertemu Pak Presiden. Semoga saya bisa melayani masyarakat kedepannya, tapi untuk semuanya saya masih menunggu Presiden yang mengumumkan," kata Veronica Tan pada awak media Senin 14 Oktober 2024.

Munculnya nama Veronica Tan dalam bursa calon menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran membuat banyak yang mencari sepak terjangnya. Masyarakat juga banyak yang mencari tahu deretan bisnis dan harta kekayaannya.

Namun sebagai sosok yang belum resmi menjadi pejabat negara, tidak diketahui pasti seberapa besar harta kekayaan Veronica Tan. Namun sejak bercerai dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica diketahui menggeluti beberapa bisnis.

Salah satunya, pada masa pandemi Covid-19 lalu, dirinya sempat menjalankan bisnis PCR untuk melayani masyarakat.

Melansir akun sosial media instagram pribadinya, @veronicatan_official. Kini perempuan asal Medan, Sumatera Utara itu fokus menggeluti dua bisnis pada dua sektor yang berbeda.

 

