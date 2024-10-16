IHSG Sesi I Naik Tipis ke 7.627

Rabu, 16 Oktober 2024 |12:25 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup stagnan hanya naik tipis 0,11 poin ke level 7.627 pada perdagangan sesi pertama, Rabu (16/10/2024).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,71 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,84 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 685.270 kali. Adapun, sebanyak 263 saham harganya naik, 265 saham harganya turun dan 255 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,89 persen, sektor infrastruktur naik 0,81 persen, sektor properti naik 0,51 persen, sektor industri naik 0,23 persen, sektor transportasi naik 0,20 persen, dan sektor kesehatan naik 0,16 persen. Sedangkan sektor energi turun 0,52 persen, sektor keuangan turun 0,40 persen, sektor siklikal turun 0,39 persen, sektor non siklikal turun 0,15 persen dan sektor bahan baku turun 0,14 persen.

Adapun, indeks LQ45 turun 0,21 persen ke level 947, indeks MNC36 turun 0,31 persen ke level 367, indeks IDX30 turun 0,33 persen ke level 484, serta indeks JII turun 0,07 persen ke level 530.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) naik 34,78 persen ke Rp124, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) naik 33,33 persen ke Rp4, dan PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) naik 21,74 persen ke Rp84.

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) turun 8,39 persen ke Rp655, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) turun 7,44 persen ke Rp112 dan PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP) turun 6,56 persen ke Rp57.

Lalu, tiga saham yang teraktif diperdagangkan hingga sesi pertama ini antara lain, PT Era Digital Media Tbk (AWAN), PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET).

