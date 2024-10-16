IHSG Melesat ke Level 7.648 pada Akhir Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau. IHSG hari ini ditutup menguat 21,98 poin atau 0,29% ke level 7.648,94.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (16/10/2024), terdapat 320 saham menguat, 245 saham melemah dan 231 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,5 triliun dari 22,0 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,05% ke 949,091, indeks JII menguat 0,52% ke 533,398, indeks IDX30 menguat 0,06% ke 486,173 dan indeks MNC36 menguat 0,02% ke 369,001.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu barang baku 0,16%, industri 0,52%, konsumer non siklikal 0,02%, properti 0,91%, teknologi 1%, infrastruktur 0,71%, transportasi 0,32%.

Sedangkan yang melemah ada sektor energi 0,3%, industri 0,66%, kesehatan 0,13%, konsumer siklikal 0,81%, finansial 0,4%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Natura City Developments Tbk (CITY) naik 34,83% ke Rp120, PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) naik 34,78% ke Rp124 dan saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) naik 24,64% ke Rp86.