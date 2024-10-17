Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

BRI dan IPB University Berkolaborasi dalam Peresmian Balai Rakyat Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |20:39 WIB
BRI dan IPB University Berkolaborasi dalam Peresmian Balai Rakyat Indonesia
BRI dan IPB University berkolaborasi dalam peresmian Balai Rakyat Indonesia. (Foto: dok BRI)
A
A
A

BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat komitmen dalam program pemberdayaan masyarakat.

Terbaru, BRI melalui Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN) dan IPB University melalui Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim meresmikan Balai Rakyat Indonesia di Agribusiness and Technology Park IPB, Dramaga, Bogor pada Selasa (17/10).

Diresmikan secara simbolis oleh Direktur Utama BRI sekaligus Ketua Badan Pembina YBM BRILiaN Sunarso bersama Rektor IPB University Prof. Arif Satria, Balai Rakyat Indonesia merupakan bangunan serba guna yang didirikan dan dikelola bersama masyarakat yang mendukung aktivitas pendidikan dan sosial masyarakat sehingga ke depannya dapat menjadi sentra pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pembangunan Balai Rakyat Indonesia ini merupakan salah satu dari tiga kerja sama yang dijalin antara YBM BRILiaN dan IPB, selain Program Peningkatan Kapasitas Fasilitator dan Pengembangan Ekosistem Desa Binaan YBM BRILiaN serta Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Market Driven.

Sunarso mengungkapkan inisiatif ini dirancang sebagai Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang akan berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, khususnya di sekitar kampus IPB.

“Dengan adanya Balai Rakyat Indonesia ini, kita harap masyarakat desa dapat semakin berdaya, mandiri, dan mampu berkontribusi pada ekonomi lokal,” ujar Sunarso.

BRI YBM BRILiaN
Balai Rakyat Indonesia. (Foto: dok BRI)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/278/3159310/bri-RDGX_large.jpg
BRI Raup Laba Bersih Rp26,3 Triliun di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148892/rupiah-stxj_large.jpg
Cara Mencairkan BSU Rp600.000 di BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148889/rupiah-5Eyd_large.jpg
BRI Salurkan BSU 2025 Rp600.000, Cek Rekening Segera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148456/bri_prioritas-q42K_large.jpg
Tingkatkan Kualitas Layanan, BRI Terapkan Kebijakan Baru Layanan Prioritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/455/3148044/agen_brilink-lx4j_large.jpg
Agen BRILink Jadi Peluang Usaha, Bisa Gerakkan Ekonomi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148043/agen_brilink-EVRF_large.jpg
Agen BRILink Sumbang Pendapatan Non-Bunga Rp643 Miliar ke BRI hingga Mei 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement