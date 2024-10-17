BRI dan IPB University Berkolaborasi dalam Peresmian Balai Rakyat Indonesia

BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat komitmen dalam program pemberdayaan masyarakat.

Terbaru, BRI melalui Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN) dan IPB University melalui Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim meresmikan Balai Rakyat Indonesia di Agribusiness and Technology Park IPB, Dramaga, Bogor pada Selasa (17/10).

Diresmikan secara simbolis oleh Direktur Utama BRI sekaligus Ketua Badan Pembina YBM BRILiaN Sunarso bersama Rektor IPB University Prof. Arif Satria, Balai Rakyat Indonesia merupakan bangunan serba guna yang didirikan dan dikelola bersama masyarakat yang mendukung aktivitas pendidikan dan sosial masyarakat sehingga ke depannya dapat menjadi sentra pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pembangunan Balai Rakyat Indonesia ini merupakan salah satu dari tiga kerja sama yang dijalin antara YBM BRILiaN dan IPB, selain Program Peningkatan Kapasitas Fasilitator dan Pengembangan Ekosistem Desa Binaan YBM BRILiaN serta Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Market Driven.

Sunarso mengungkapkan inisiatif ini dirancang sebagai Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang akan berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, khususnya di sekitar kampus IPB.

“Dengan adanya Balai Rakyat Indonesia ini, kita harap masyarakat desa dapat semakin berdaya, mandiri, dan mampu berkontribusi pada ekonomi lokal,” ujar Sunarso.