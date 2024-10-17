Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BUMN Raksasa Bakal IPO di 2025?

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |18:07 WIB
BUMN Raksasa Bakal IPO di 2025?
BEI Harap Banyak BUMN IPO di 2025. (Foto: Okezone.com/IDX)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak usahanya melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada 2025.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, pemerintah baru dalam hal ini Menteri dan Wakil Menteri BUMN mendatang mampu melanjutkan program BUMN dan anak usahanya secara berkelanjutan.

“Kami harap di pemerintahan baru akan ada tambahan suplai perusahaan terutama yang size besar,” kata Iman di press room Bursa Efek Indonesia pada Kamis (17/10/2024).

Saat ini belum ada perusahaan BUMN maupun anak BUMN yang berada dalam pipeline IPO. Iman berharap di antaranya anak usaha Pertamina, PalmCo dan Inalum bisa tercatat di bursa.

“Untuk BUMN baru yang sudah eksisting perlu ada keberlanjutan, di 2025 kami berharap ada yang lain,” ujar Iman.

Adapun, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menjadi anak BUMN yang terakhir mencatatkan sahamnya di bursa. PGEO tercatat di bursa pada Februari 2023 lalu, sementara PT Pertamina Hulu Energi masih menunda proses IPO-nya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149651/bei-fpwP_large.jpg
Daftar 14 Perusahaan IPO di BEI, 8 Beraset Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149479/bank_jakarta_ipo_2026-ygeY_large.jpg
IPO 2026, Bank Jakarta Butuh Dana Segar Rp3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement