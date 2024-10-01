Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Pastikan Tak Ada Pejabat Terlibat Kasus Suap IPO di BEI

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |16:40 WIB
OJK Pastikan Tak Ada Pejabat Terlibat Kasus Suap IPO di BEI
OJK soal Kasus Suap IPO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak ada keterlibatan pihak internal OJK dalam skema dugaan penerimaan gratifikasi oleh pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Issabella Watimena mengatakan, pihaknya sudah melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan sesuai dengan mekanisme pemeriksaan dan kewenangan OJK. Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.

“Dapat kami sampaikan kami sudah melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan sesuai dengan mekanisme pemeriksaan dan kewenangan kami di OJK, termasuk juga bekerja sama dengan pihak terkait lainnya,” kata Sophia dalam Konferensi Pers secara daring pada Selasa (1/10/2024).

Namun demikian, OJK mengimbau kepada pihak-pihak yang memiliki informasi atau bukti keterlibatan jika pegawai dan pejabat OJK dalam kasus terkait ataupun kasus lainnya, untuk dapat menyampaikan masukan melalui whistle blowing system (WBS).

“Tentunya disertai bukti-bukti memadai,” imbuh Sophie.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174384/saham_top_losers-xis0_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174377/saham_top_gainers-98xo_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 226 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173234/ipo_emiten_di_bei-BNXJ_large.jpg
BEI: 11 Perusahaan Antre IPO Akhir September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/278/3171406/waran_terstruktur_bei-dTfY_large.jpg
Transaksi Waran Terstruktur di BEI Capai Rp731,58 Miliar hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169697/saham_top_losers-oyX4_large.jpg
Deretan Saham Top Losers Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169692/saham_top_gainers-ChMJ_large.jpeg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 165 persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement