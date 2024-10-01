OJK Pastikan Tak Ada Pejabat Terlibat Kasus Suap IPO di BEI

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak ada keterlibatan pihak internal OJK dalam skema dugaan penerimaan gratifikasi oleh pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Issabella Watimena mengatakan, pihaknya sudah melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan sesuai dengan mekanisme pemeriksaan dan kewenangan OJK. Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.

“Dapat kami sampaikan kami sudah melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan sesuai dengan mekanisme pemeriksaan dan kewenangan kami di OJK, termasuk juga bekerja sama dengan pihak terkait lainnya,” kata Sophia dalam Konferensi Pers secara daring pada Selasa (1/10/2024).

Namun demikian, OJK mengimbau kepada pihak-pihak yang memiliki informasi atau bukti keterlibatan jika pegawai dan pejabat OJK dalam kasus terkait ataupun kasus lainnya, untuk dapat menyampaikan masukan melalui whistle blowing system (WBS).

“Tentunya disertai bukti-bukti memadai,” imbuh Sophie.