3 Aplikasi Pinjaman Online Tanpa Debt Collector

JAKARTA - Pinjaman online tanpa keterlibatan Debt Collector (DC) lapangan dan tanpa pemeriksaan BI Checking kini semakin diminati. Banyak platform yang menawarkan kemudahan sehingga pengguna dapat mengakses dana dengan lebih cepat dan nyaman.

Berikut tiga aplikasi pinjaman yang memberikan kemudahan pengajuan dan menawarkan solusi aman bagi pengguna:

BACA JUGA: 5 Pinjol Legal Tidak Ada DC Lapangan dan Bebas BI Checking

1. Tunaiku

Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengajukan pinjaman tanpa agunan mulai dari Rp2 juta hingga Rp20 juta dengan tenor fleksibel hingga 20 hari. Prosesnya sederhana, hanya membutuhkan KTP dan nomor telepon aktif. Tunaiku menawarkan bunga yang kompetitif, sekitar 3% per bulan, menjadikannya pilihan yang ideal bagi yang mencari pinjaman cepat dan aman.

2. FinPlus

FinPlus memudahkan pengguna untuk mengajukan pinjaman dengan limit besar tanpa harus khawatir tentang skor kredit atau kunjungan DC. Platform ini menawarkan cicilan hingga 12 bulan, sehingga cocok bagi mereka yang membutuhkan pinjaman dalam jumlah besar dengan jangka waktu pelunasan yang lebih panjang.

BACA JUGA: 10 Pinjol dengan Bunga Paling Rendah yang Cepat Cair

3. Pinjam Yuk

Pinjam Yuk memberikan proses pengajuan yang cepat dan bebas dari BI Checking, hanya dengan KTP dan foto selfie. Aplikasi ini menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan dana tanpa perlu khawatir tentang catatan kredit yang buruk.