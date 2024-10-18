Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Soft Skill yang Wajib Dimiliki Para Pencari Kerja

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |12:53 WIB
3 <i>Soft Skill</i> yang Wajib Dimiliki Para Pencari Kerja
Soft Skill Pencari Kerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada tiga soft skill yang wajib dimiliki para pencari kerja terutama gen Z. Kemampuan ini bisa membuat calon pekerja lebih bernilai bagi perusahaan.

Sebuah riset mengungkap perbedaan persepsi antara pekerja dengan perusahaan. Di mana pekerja dan perusahaan memberikan penilaian berbeda terhadap kadar soft skills yang dibutuhkan pekerja agar bisa berkolaborasi di tempat kerja dan beradaptasi ke dinamisme industri.

Riset yang mensurvei perusahaan dan pekerja membagikan soft-skills, atau keterampilan non-teknis, menjadi 23 kategori. Berdasarkan hasil yang terkumpul, pekerja menilai bahwa level soft skills mereka sudah mencukupi, namun perusahaan melihat bahwa masih ada ruang untuk pengembangan.

Head of Business Mekari Talenta Stevens Jethefer mengatakan bahwa pekerja dan perusahaan perlu menyamakan persepsi agar mereka bisa saling menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan dunia kerja di Indonesia.

“Pekerja harus memiliki bukan saja keterampilan teknis, namun juga soft skills yang memungkinkan mereka beradaptasi dan berinovasi di industri yang berubah dengan cepat. Perusahaan pun memainkan peran kunci dengan menyediakan lingkungan dan sumber daya yang mendukung pengembangan keterampilan pekerja,” kata dia, Jumat (18/10/2024).

Telusuri berita finance lainnya
