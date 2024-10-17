Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Yayasan Pusaka KAI Sambut Kerja Sama MNC Group, Tekankan Pentingnya CSR bagi Pembangunan Daerah Terpencil

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |07:04 WIB
Yayasan Pusaka KAI Sambut Kerja Sama MNC Group, Tekankan Pentingnya CSR bagi Pembangunan Daerah Terpencil
Pentingnya CSR bagi Pembangunan Daerah Terpencil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Yayasan Pusaka Kereta Api Indonesia (KAI) Joko Margono menyambut baik inisiasi kolaborasi MNC Group melalui Sinergi Nasional CSR (Corporate Social Responsibility) 2024 atau SINAR.

Joko memandang kolaborasi pengalokasian CSR di bidang sosial tersebut, dapat lebih memaksimalkan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dan pelosok desa di seluruh Indonesia.

Joko menjelaskan pemanfaatan CSR terhadap pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, sangat penting terutama di daerah terpencil. Dia bahkan menyebutkan pemerataan akses infrastruktur masih dibutuhkan bahkan di Pulau Jawa sekalipun.

"Pembangunan nfrastruktur yang memadai untuk dibangun di daerah terpencil, sangat diperlukan sekali. Bahkan seperti di daerah Jawa Timur, masih membutuhkan pembangunan jembatan untuk para warga, yang masih minim. Apalagi di Sumatera, Sulawesi dan lainnya," jelas Joko, Rabu (16/10/2024).

Yayasan KAI 

Joko mengungkapkan infrastruktur seperti akses jalan antar pemukiman, pemanfaatan air bersih, hingga rumah sakit, masih dibutuhkan di setiap pelosok daerah tertinggal. Untuk itu, Joko optimistis inisiasi SINAR dapat memaksimalkan pemerataan pembangunan terutama guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

"Harapan kami jika program kolaborasi ini terealisir dan berlanjut, ini sangat bagus sekali. Kalau di sisi kami, pembangunan infrastruktur di dekat jalur-jalur kereta api, itu sangat membantu sekali," tutur Joko.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengatakan sinergi nasional CSR atau disingkat SINAR, menjadi inisiasi bersama agar korporasi dan pemerintah bisa bersama-sama melaksanakan CSR. Jessica menekankan inisiasi kolaborasi kegiatan CSR bersama tersebut, diharapkan dapat menjadi kerja gotong royong bersama agar memberikan kontribusi yang berdampak lebih besar.

"Kegiatan kemitraan kolaboratif antar korporasi, pemerintah dan lembaga filantropi, ini ditujukan agar bisa melakukan kegiatan CSR yang dampaknya lebih besar bagi masyarakat," terang Jessica.

