HOME FINANCE HOT ISSUE

Dorong Sinergi Nasional CSR, Kemenko Perekonomian: Program Ini Bisa Didukung Semua Perusahaan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |22:06 WIB
Kemenko Perekonomian Apresiasi Inisiasi MNC Group terkait Sinergi Nasional CSR. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengapresiasi MNC Group yang menginisiasi program sinergi nasional CSR atau disingkat SINAR. Hal ini menjadi inisiasi bersama agar korporasi dan pemerintah bisa bersama-sama melaksanakan CSR.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menilai, sinergi tentu membuat pemerataan pembangunan di Tanah Air semakin masif.

"Jika program ini bisa didukung oleh semua perusahaan lainnya, dukungan pembangunan dari pihak swasta terhadap program pemerintah ini bisa lebih berjalan lebih baik, terutama dalam pemerataan pembangunan nasional," tutur Ferry.

Diketahui, Kegiatan CSR Gathering yang bertemakan Sinergi Nasional CSR Indonesia Maju dihadiri berbagai kalangan pelaku dunia usaha dan institusi filantropi di Indonesia, diharapkan dapat berkolaborasi memberikan suatu program yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat.

Kegiatan kolaborasi CSR dalam pembangunan infrastruktur nasional tersebut, mendorong peran pelaku usaha maupun aktivitas filantropi di Indonesia agar dapat bersinergi serta berkolaborasi dalam kegiatan sosial. Hal ini juga menekankan pada sektor infrastruktur yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat prasejahtera serta pelaku usaha itu sendiri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengatakan, sinergi nasional CSR atau disingkat SINAR, menjadi inisiasi bersama agar korporasi dan pemerintah bisa bersama-sama melaksanakan CSR.

Jessica menekankan inisiasi kolaborasi kegiatan CSR bersama tersebut, diharapkan dapat menjadi kerja gotong royong bersama agar memberikan kontribusi yang berdampak lebih besar.

"Kegiatan kemitraan kolaboratif antar korporasi, pemerintah dan lembaga filantropi, ini ditujukan agar bisa melakukan kegiatan CSR yang dampaknya lebih besar bagi masyarakat," terang Jessica.

