Upaya MNC Group Dukung Pemerataan Ekonomi di Pedesaan dan Daerah Tertinggal

JAKARTA - MNC Group melalui MNC Peduli meresmikan program kegiatan sosial baru yang bersinergi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan lembaga filantropi.

Kegiatan sosial MNC Group dialokasikan berdasarkan Corporate Social Responsibility (CSR), akan disinergikan dengan kedua institusi tersebut guna meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah terpencil seperti pedesaan, daerah tertinggal dan terisolir.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjelaskan, kegiatan sosial CSR yang dilakukan MNC Group melalui MNC Peduli, difokuskan pada bantuan terhadap korban bencana alam, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana prasarana infrastruktur Indonesia.

"Kalau kita bicara CSR, tujuan utama setiap perusahaan adalah menciptakan keselarasan antara bisnis dengan sosial. Kegiatan ini harus diketahui masyarakat bahwa kami juga mengutamakan kesejahteraan sosial, bukan melulu profit bisnis," terang pria yang kerap dikenal HT dalam sambutannya, Rabu (16/10/2024).

Hary Tanoe mengungkapkan, pihaknya kini tengah menginisiasi kolaborasi dan sinergitas kegiatan CSR dengan berbagai stakeholder terutama pemerintah dan perusahaan, yang ingin terlibat di dalamnya. Kegiatan yang dimaksud diresmikan dalam acara Sinergi Nasional CSR 2024 yang dilaksanakan pada Rabu, 16 Oktober 2024 di MNC Conference Hall, iNews Tower.

"Kami ingin mengajak semua perusahaan dan stakeholder, untuk secara kolektif bersatu padu menjalankan kegiatan CSR. Jadi anggaran swasta dan pemerintah bisa lebih besar untuk kegiatan sosial karena kolaborasi bersama," jelas HT.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo mengatakan sinergi nasional CSR atau disingkat SINAR, menjadi inisiasi bersama agar korporasi dan pemerintah bisa bersama-sama melaksanakan CSR.

Jessica menekankan inisiasi kolaborasi kegiatan CSR bersama tersebut, diharapkan dapat menjadi kerja gotong royong bersama agar memberikan kontribusi yang berdampak lebih besar.

"Kegiatan kemitraan kolaboratif antar korporasi, pemerintah dan lembaga filantropi, ini ditujukan agar bisa melakukan kegiatan CSR yang dampaknya lebih besar bagi masyarakat," terang Jessica.

Jessica menekankan, kolaborasi SINAR tersebut akan diutamakan pada kegiatan CSR yang menyasar pada pembangunan infrastruktur di seluruh pedesaan atau daerah-daerah pelosok Indonesia.

"Dengan memfokuskan CSR pada pembangunan infrastruktur itu agar berdampak besar karena akses jalan, listrik, air bersih, informasi, dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan," katanya.