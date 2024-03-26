Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengelola Panti Asuhan Apresiasi Program CSR MNC Bank

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:17 WIB
Pengelola Panti Asuhan Apresiasi Program CSR MNC Bank
MNC Bank gelar Buka Bersama (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pengelola Panti Nurul Iman Jafariah, Umi Naiyah mengapresiasi adanya program corporate social responsibility (CSR) yang menyelenggarakan buka bersama sekaligus santunan kepada anak yatim.

Umi Naiyah berharap kegiatan yang dilakukan ini menjadi bibit silaturahmi yang tidak pernah putus kedepannya. Sebab menurutnya, kegiatan tersebut sangat tentunya sangat membantu para anak yatim terutama, dan keberlangsungan panti pada umumnya.

"Harapannya semoga MNC Bank, MNC Group dan MNC Peduli tidak pernah putus silaturahmi untuk yayasan kami, semakin panjang dan bermanfaat, dan di kemudian hari bisa kembali lagi ke panti kami," harap Naiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).

Lebih lanjut, Umi Naiyah menjelaskan pada kegiatan CSR yang dilakukan pada hari ini setidaknya melibatkan sekitar 41 anak yatim dan dhuafa yang berada di panti tersebut. Beberapa bantuan yang disalurkan meliputi perangkat sekolah, sembako, hingga uang tunai.

"MNC bank dan MNC peduli yang dilakukan hari ini itu berbagi bersama anak yatim dan dhuafa, dan itu sangat bermanfaat sekali buat yayasan kami, karena salah satu kegiatan ini sangat positif," kata Umi Naiyah.

