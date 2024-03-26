Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Bank dan MNC Peduli Gelar Buka Bersama Anak Yatim Piatu

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:13 WIB
MNC Bank dan MNC Peduli Gelar Buka Bersama Anak Yatim Piatu
MNC Bank dan MNC Peduli Gelar Buka Bersama (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT MNC Bank bersama MNC Peduli menggelar buka puasa bersama dengan puluhan anak yatim di Panti Asuhan Nurul Iman Jafariah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).

Corporate Secretary PT Bank MNC internasional Tbk, Heru Sulistiadhi menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) sekaligus berbagi bersama pada bulan suci ramadhan.

"Sore ini MNC Bank bersama MNC Peduli mengadakan kegiatan CSR ke yayasan ini untuk bagian dari kewajiban MNC Bank untuk membagikan apa yang menjadi keuntungan untuk masyarakat sekitar," ujar Heru di lokasi acara.

Heru menjelaskan, pada acara tersebut juga sekaligus menyerahkan bantuan ke panti tersebut. Bantuan yang diberikan berupa sembako seperti beras, gula, minyak goreng, pangan bernutrisi dan kebutuhan penunjang anak-anak lainnya. Selain itu, MNC Bank juga memberikan kebutuhan sandang dari hasil sumbangsih karyawan MNC Bank yang berpartisipasi.

Kegiatan CSR tersebut adalah salah satu dari bentuk komitmen MNC Bank untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. MNC Bank berharap dengan adanya program ini, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang membutuhkan.

1 2
