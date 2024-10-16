Jessica Tanoesoedibjo Yakin Sinergi Nasional CSR Berdampak Lebih Besar Bagi Masyarakat

JAKARTA - MNC Peduli bersinergi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan lembaga filantropi dalam menjalankan program kegiatan sosial. Melalui sinergi ini, diyakini dampak CSR akan semakin besar bagi masyarakat.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengatakan, sinergi nasional CSR atau disingkat SINAR, menjadi inisiasi bersama agar korporasi dan pemerintah bisa bersama-sama melaksanakan CSR.

Jessica menekankan inisiasi kolaborasi kegiatan CSR bersama tersebut, diharapkan dapat menjadi kerja gotong royong bersama agar memberikan kontribusi yang berdampak lebih besar.

"Kegiatan kemitraan kolaboratif antar korporasi, pemerintah dan lembaga filantropi, ini ditujukan agar bisa melakukan kegiatan CSR yang dampaknya lebih besar bagi masyarakat," terang Jessica, Rabu (16/10/2024).

Jessica menekankan, kolaborasi SINAR tersebut akan diutamakan pada kegiatan CSR yang menyasar pada pembangunan infrastruktur di seluruh pedesaan atau daerah-daerah pelosok Indonesia.

"Dengan memfokuskan CSR pada pembangunan infrastruktur itu agar berdampak besar karena akses jalan, listrik, air bersih, informasi, dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, mewakili Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut pula hadir Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian RI, Ferry Irawan.