HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Jakarta-Tangerang Resmi Naik Hari Ini, Termahal Rp16.500

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |08:43 WIB
Tarif Tol Jakarta-Tangerang Resmi Naik Hari Ini, Termahal Rp16.500
Tarif Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tarif jalan Tol Jakarta -Tangerang, yaitu ruas Jakarta - Tangerang dan Jalan Tol Tangerang - Merak Segmen Simpang Susun (SS) Tomang - Tangerang Barat - Cikupa akan naik mulai Sabtu, 19 Oktober 2024, pukul 00.00 WIB.

Kepala Divisi Regional Jasamarga Metropolitan Tollroad Widiyatmiko Nursejati, yang mengkoordinasikan Jalan Tol Jakarta - Tangerang, sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan Jasa Marga konsisten melakukan upaya-upaya peningkatan layanan termasuk di bidang transaksi, lalu lintas dan konstruksi.

Adapun penyesuaian tarif tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2692/KPTS/M/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian Tarif Tol Integrasi pada Ruas Jalan Tol Jakarta - Tangerang dan Jalan Tol Tangerang - Merak Segmen Simpang Susun (SS) Tomang - Tangerang Barat - Cikupa.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR tersebut, penyesuaian tarif pada Jalan Tol Jakarta - Tangerang yang mengalami penyesuaian menjadi sebagai berikut:

Gol I: Rp 8.500,- yang semula Rp 8.000,-

Gol II: Rp 12.500,- yang semula Rp 12.000,-

Gol III: Rp 12.500,- yang semula Rp 12.000,-

Gol IV: Rp 16.500,- yang semula Rp 15.500,-

Gol V: Rp 16.500,- yang semula Rp 15.500,-

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
