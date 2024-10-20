Presiden Prabowo Perintahkan Subsidi Diberikan Langsung ke Keluarga Tak Mampu

Presiden Prabowo Subianto Minta Subsidi Disalurkan Langsung ke Masyarakat. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penyaluran subsidi diberikan langsung kepada masyarakat yang tidak mampu. Dirinya menjamin, penyaluran subsidi di era kepemimpinannya bisa tepat sasaran.

Menurut Prabowo, subsidi ke depan harus diberikan langsung kepada masyarakat membutuhkan. Oleh karena itu, dirinya ingin subsidi langsung diberikan kepada keluarga tidak mampu.

"Semua subsidi ke depan kita sampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti dan perlu diubah subsidi itu langsung kepada langsung keluarga yang membutuhkan," ujar Prabowo dalam

Pidato Awal Masa Jabatan Presiden RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut Prabowo, dengan perkembangan teknologi digital, penyaluran subsidi bisa tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Teknologi digital kita mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap yang membutuhkan. Tidak boleh aliran bantuan itu tidak sampai ke yang membutuhkan," tegasnya.

Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia swasembada energi di masa kepemimpinannya.

"Kita juga harus swasembada energi," tegas Prabowo.