Alasan Prabowo Pilih Pertahankan Menteri Ekonomi Era Jokowi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan calon menteri dan wakil menteri yang akan membantunya di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan daftar calon menteri, Prabowo mempertahankan para menteri di bidang ekonomi dari era mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Seperti Menteri Keuangan yang kembali dipegang oleh Sri Mulyani, beserta wakil menteri keuangan yang dipertahankan yaitu Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Selain itu, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta Airlangga Hartarto yang akan mengisi jabatan seperti sebelumnya sebagai Menteri koordinator Bidang Ekonomi.

Stabilitas perekonomian sangat penting, terutama di tengah ketidakpastian global. Ia menambahkan bahwa jika Prabowo memilih menteri ekonomi baru, akan ada periode penyesuaian yang mungkin memakan waktu cukup lama.

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) Anggawira, menyatakan bahwa keputusan Prabowo untuk mempertahankan tim ekonomi Jokowi diambil dengan pertimbangan tertentu. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

"Kalau dari pemilihan menteri-menteri yang ada teman-teman sudah bisa melihat, intinya ingin ada suatu stabilitas dalam proses transisi ini," kata Anggawira, Minggu (20/20/2024).