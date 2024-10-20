Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Prabowo Pilih Pertahankan Menteri Ekonomi Era Jokowi

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |15:16 WIB
Alasan Prabowo Pilih Pertahankan Menteri Ekonomi Era Jokowi
Alasan Prabowo pertahankan menteri ekonomi era Jokowi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan calon menteri dan wakil menteri yang akan membantunya di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan daftar calon menteri, Prabowo mempertahankan para menteri di bidang ekonomi dari era mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Seperti Menteri Keuangan yang kembali dipegang oleh Sri Mulyani, beserta wakil menteri keuangan yang dipertahankan yaitu Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Selain itu, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta Airlangga Hartarto yang akan mengisi jabatan seperti sebelumnya sebagai Menteri koordinator Bidang Ekonomi.

Stabilitas perekonomian sangat penting, terutama di tengah ketidakpastian global. Ia menambahkan bahwa jika Prabowo memilih menteri ekonomi baru, akan ada periode penyesuaian yang mungkin memakan waktu cukup lama.

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) Anggawira, menyatakan bahwa keputusan Prabowo untuk mempertahankan tim ekonomi Jokowi diambil dengan pertimbangan tertentu. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

"Kalau dari pemilihan menteri-menteri yang ada teman-teman sudah bisa melihat, intinya ingin ada suatu stabilitas dalam proses transisi ini," kata Anggawira, Minggu (20/20/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179299/presiden_prabowo-gw3x_large.jpg
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178802/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-fMBt_large.jpg
RI-Brasil Sepakati 8 Kerja Sama di Sektor Energi hingga Sains-Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178750/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-yHo7_large.jpg
Bertemu Prabowo, Presiden Brasil Ingin Jalin Perjanjian Dagang Baru dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178607/presiden_prabowo-RFxZ_large.jpg
Prabowo Siapkan Rp8 Triliun untuk Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178582/menko_airlangga-U9uS_large.JPG
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Berikut Tugasnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178431/mentan-L0Tx_large.jpg
Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20% Mulai Berlaku Hari Ini, Pertama dalam Sejarah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement