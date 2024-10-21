Kehadiran Tol Cipali Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi dan Konektivitas di Jawa Barat

Keberadaan ruas Tol Cipali memberikan alternatif kepada masyarakat untuk mempersingkat waktu dan jarak tempuh mobilitas (Foto: Dok Astra Tol)

Subang,Okezone – Ruas Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) merupakan pengembangan infrastruktur strategis yang menghubungkan wilayah Cikopo di Kabupaten Purwakarta hingga Palimanan di Kabupaten Cirebon. Dengan panjang 116,75 kilometer, ruas Tol Cipali mendorong peningkatan konektivitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Beroperasi sejak 2015, ruas Tol Cipali memberikan alternatif kepada masyarakat untuk mempersingkat waktu dan jarak tempuh mobilitas orang, barang, dan distribusi logistik.

Direktur Operasional Astra Tol Cipali, Rinaldi mengatakan, Tol Cipali secara signifikan mempersingkat waktu tempuh antara Jakarta dan wilayah yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Tol Cipali memangkas jarak tempuh perjalanan dari Cikopo menuju Cirebon hingga 40 kilometer bila dibandingkan menggunakan jalan nasional,” ujarnya.

Sebagai salah satu tol Trans Jawa, jalur ini menjadi penghubung utama dalam distribusi barang dari Jakarta ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sehingga mempercepat rantai distribusi dan menurunkan biaya logistik. Akses yang lebih cepat memberikan keuntungan bagi industri logistik dan transportasi yang mengandalkan pengiriman tepat waktu.

Kehadiran Tol Cipali mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dilaluinya (Foto: Dok Astra Tol)