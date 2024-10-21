IHSG Sesi I Menguat ke Level 7.780 Usai Pelantikan Kabinet Merah Putih

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada perdagangan sesi pertama Senin (21/10/2024). Usai pelantikan Kabinet Merah Putih, IHSG naik 0,27% atau 20,58 poin ke level 7.780.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,89 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,07 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 889.262 kali. Adapun, sebanyak 280 saham harganya naik, 254 saham harganya turun dan 254 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 1,70%, sektor bahan baku naik 1,24%, sektor properti naik 0,64%, sektor siklikal naik 0,70%, sektor energi naik 0,53%, sektor industri naik 0,44%, sektor kesehatan naik 0,22%, sektor keuangan naik 0,19%. Sedangkan sektor infrastruktur dan sektor non siklikal kompak turun 0,18% dan sektor transportasi turun 0,02%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,20% ke level 962, indeks MNC36 naik 0,33% ke level 377, indeks IDX30 turun 0,21% ke level 494, serta indeks JII naik 0,28% ke level 541.