HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Jadi Pensiun, Prabowo Lantik Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:53 WIB
Tak Jadi Pensiun, Prabowo Lantik Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Luhut Dilantik Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (Foto: Okezone)
JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan tidak jadi pensiun usai purna tugas sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) di pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, Luhut dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta pada hari ini Senin (21/10/2024).

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

"Mengangkat Jenderal Purn Luhur Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan administrasi dan fasilitas-fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi aturan yang dibacakan.

Sebelumnya, Luhut pamit di hari terakhirnya sebagai menteri di era Presiden Jokowi. Dia mengucapkan terima kasih dan meminta maaf sebagai Menko Marves.

"Mulai besok, tanggal 20 saya sudah tidak jadi Menko lagi, dari lubuk hati yang sangat dalam, saya minta maaf dan terima kasih, kita nanti masih berteman, bersahabat di dalam pertemuan-pertemuan lain yang tentu tidak mesti dalam ikatan dinas,” kata Luhut lewat video yang diunggah di media sosial pribadinya @luhut.pandjaitan, Sabtu (19/10/2024).

Luhut pun kembali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dengan jajarannya selama hampir 10 tahun. Dia mengaku menikmati pekerjaannya sebagai Menko Marves karena dibantu oleh jajarannya hingga di pelosok Tanah Air.

“Sekali lagi, saya dengan keluarga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama hampir 10 tahun ini, dan saya betul-betul menikmati pekerjaan dan menikmati kerja sama dengan semua pihak yang membantu saya yang saya pikir kalau tanpa mereka, atau anak-anak muda di kantor saya, dan juga teman-teman di pelosok tanah air itu mungkin tidak bisa saya capai apa yang kita capai sekarang ini. Terima kasih, salam hangat dari saya Luhut Binsar Pandjaitan,” katanya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih untuk memimpin roda pemerintahan selama lima tahun mendatang. Prosesi pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. Para menteri juga kompak mengenakan dasi berwarna biru muda.

Pelantikan para pembantu Presiden Prabowo itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Kemudian pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 135P Tahun 2024. Selanjutnya, jajaran pejabat setingkat menteri pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelejen Negara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 134 P tahun 2024.

 

