HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Jadi Menteri BUMN Lagi, Punya Harta Kekayaan Rp2,3 Triliun

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |11:19 WIB
Harta kekayaan Erick Thohir yang kembali menjabat sebagai Menteri BUMN (Foto: MPI)
JAKARTA - Harta kekayaan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencapai Rp2,3 triliun. Erick Thohir kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Erick yang juga Ketua Umum PSSI, telah menjabat posisi yang sama di pemerintahan Presiden Jokowi.

Menariknya, sebelum terlibat dalam pemerintahan, Erick adalah pengusaha yang sukses. Ia telah terlibat dalam berbagai bidang industri. Berikut ini adalah Harta Kekayaan Erick Thohir yang telah dirangkum Okezone pada, Senin (21/10/2024).

Menyadari bahwa Erick Thohir memiliki beberapa perusahaan di Indonesia, pejabat negara tersebut melaporkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Erick tercatat sebesar Rp2,31 triliun pada tanggal lapor 31 Desember 2023.

Erick Thohir memiliki kas dan setara kas sebesar Rp192,35 miliar, serta harta bergerak lainnya yang senilai Rp28,58 miliar. Selain itu, ia juga memiliki tanah dan bangunan senilai Rp419,67 miliar, yang tersebar di berbagai wilayah seperti Depok, Bekasi, Pasuruan, Bogor, dan Manggarai Barat.

Halaman:
1 2
