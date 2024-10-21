Sertijab, Rachmat Pambudy Sah Jadi Menteri PPN

JAKARTA – Rachmat Pambudy resmi menggantikan Suharso Monoarfa sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Proses serah terima jabatan berlangsung hari ini, Senin (21/10/2024) di Gedung bappenas.

Dalam sambutannya, Rachmat menekankan komitmennya untuk melanjutkan tonggak-tonggak perencanaan pembangunan yang telah dirintis oleh Suharso selama beberapa tahun terakhir, terutama terkait program menuju Indonesia Emas 2045.

"Ini adalah tanggung jawab yang luar biasa besar, namun saya bersyukur karena Suharso Monoarfa telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujar Rachmat di depan jajaran Bappenas.

Rachmat tak lupa memberikan apresiasi mendalam kepada Suharso Monoarfa, yang menurutnya telah memberikan banyak catatan berharga dalam sejarah Bappenas. Ia mengakui peran Suharso yang berhasil menorehkan berbagai kebijakan dan rencana strategis, terutama dalam pengentasan kemiskinan yang menjadi perhatian utama pemerintah.

“Saya sudah lama mengamati perjalanan beliau, bahkan sejak beliau masih menjadi mahasiswa. Saya tidak menyangka bahwa hari ini saya akan berdiri di sini, melanjutkan warisan beliau di Bappenas," kata Rachmat. Menurutnya, kepemimpinan Suharso bukan hanya menciptakan catatan emas bagi Indonesia, tapi juga memberikan dampak signifikan dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif.

Dalam sambutannya, Rachmat menekankan bahwa ia akan terus memperkuat program-program yang telah dicanangkan Suharso, terutama di bidang pembangunan sumber daya manusia (human capital). Menurutnya, pengembangan kapasitas manusia merupakan kunci untuk mencapai target-target besar seperti Indonesia Emas 2045.

“Bappenas bukan hanya tempat berkumpulnya para pemikir, tetapi juga kekuatan intelektual bangsa yang mampu menghasilkan solusi bagi persoalan bangsa, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pendidikan,” ungkap Rachmat.