Intip Gaji Wamenpora Taufik Hidayat

JAKARTA - Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia akan didampingi oleh Menpora yaitu Dito Ariotedjo. Atas kepercayaan dari Presiden Prabowo, legenda bulutangkis Indonesia itu menerima gaji, tunjangan, dan biaya operasional menteri dan wakil menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.176/MK. 02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Taufik Hidayat berhak diberikan 85% dari tunjangan jabatan menteri. Jika tunjangan menteri Rp13.608.000, maka jumlah hak uang yang diterima wakil menteri Rp11.566.800 per bulan.

BACA JUGA: Segini Gaji hingga Fasilitas Mewah Taufik Hidayat Jadi Wamenpora di Kabinet Merah Putih

Ini belum termasuk 135% dari iuran kinerja pejabat struktural eselon 1-a. Sesuai aturan, maka setara dengan Rp5.500.000. Jadi, karena adanya aturan ini, uang yang diterima wakil menteri setidaknya Rp18.991.800 per bulan.

Taufik Hidayat juga berhak untuk mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan. Jika wakil menteri tak punya rumah jabatan, maka dia berhak memperoleh Rp35.000.000 per bulan untuk tunjangan perumahan.