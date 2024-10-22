Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Muliaman Hadad, Mantan Bos OJK Jadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Bentukan Prabowo

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |11:26 WIB
Profil Muliaman Hadad, Mantan Bos OJK Jadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Bentukan Prabowo
Profil Muliaman Hadad, Mantan Bos OJK Jadi Kepala Badan Pengelola Investasi
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Pelantikan digelar pada hari di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Muliaman Hadad akan didampingi Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Nama Muliaman Hadad tidak asing lagi, sebab dirinya merupakan mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Muliaman Hadad yang lahir di Bekasi, 3 April 1960 juga merupakan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Muliaman Hadad pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Swiss merangkap Liechtenstein dari 2018 hingga 2023.

Muliaman juga kini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Astra International sejak 2023. Dia juga menduduki posisi Komisaris Utama dan merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak 2023.

Riwayat Pendidikan

Muliaman menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1979 mengambil Jurusan Studi Pembangunan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1984, yang merupakan salah satu lulusan tercepat diangkatannya.

Pada tahun 1990 mengambil pendidikan S-2 di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy, Universitas Harvard, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Public Administration pada tahun 1991. Selanjutnya pada tahun 1996, Muliaman mendapatkan gelar doctor of philosophy dari Fakultas Bisnis and Ekonomi, Universitas Monash, Australia.

 

