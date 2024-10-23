Advertisement
HOME FINANCE

5 Cara Mengelola Keuangan dengan Baik, Efektif untuk Pemula!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |06:29 WIB
Cara mengelola keuangan dengan baik, efektif untuk pemula. (Foto: dok freepik/rawpixel)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengelola keuangan dengan benar menjadi kunci agar bisa mewujudkan finansial yang kuat di masa depan. Setiap orang pastinya ingin mencapai kestabilan finansial, tak terkecuali para generasi muda, seperti milenial hingga gen Z.

Mungkin ada sebagian dari kamu yang masih merasa kesulitan dalam mencapai financial goal atau tujuan keuangan dalam jangka pendek maupun panjang. Ternyata, salah satu kunci utamanya yaitu pengelolaan finansial yang sehat sehingga kamu bisa menghindari pemborosan.

Ada berbagai kiat dan cara mengelola keuangan yang mudah untuk dilakukan, mulai dari mengalokasian pendapatan secara tepat, mengantisipasi pengeluaran tak terduga hingga berbelanja dengan bijak. Agar lebih jelas, yuk simak informasi selengkapnya dalam artikel ini!

Cara Mengelola Keuangan yang Mudah Bagi Anak Muda

Mungkin beberapa anak muda ada yang menemukan kesulitan dalam menjaga kestabilan keuangan, namun kamu tidak perlu pusing lagi. Dengan mempelajari manajemen keuangan yang benar, kamu bisa kok mengatur pendapatan bulanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menabungnya untuk masa depan.

Berikut ini beberapa cara mengatur keuangan secara efektif yang bisa kamu terapkan:

1. Mengalokasikan Budget untuk Pengeluaran Bulanan

Agar kamu bisa lebih mudah mengontrol pengeluaran, pastikan untuk mengalokasikan budget tersendiri dari hasil pendapatan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Misalnya, untuk belanja kebutuhan pokok dan bahan makanan, biaya transportasi, dan kebutuhan lainnya. Dengan cara ini, kamu pun bisa memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak melebihi anggaran pengeluaran yang kamu tentukan.

Selain itu, mulailah untuk menjadwalkan pembayaran pada tanggal yang sama setiap bulannya untuk berbagai kebutuhan yang bersifat rutin, seperti tagihan air, biaya internet dan listrik, tagihan pulsa, dan sebagainya.

