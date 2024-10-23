Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

5 Aksi Emiten Hari Ini, dari RUPS TPIA hingga Dividen JPFA

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |06:02 WIB
5 Aksi Emiten Hari Ini, dari RUPS TPIA hingga Dividen JPFA
Aksi Korporasi Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten di Oktober 2024. Di antaranya, KDSI, TPIA hingga JPFA.

Mengutip informasi saham BEI, Rabu (23/10/2024), aksi emiten yang disampaikan di antaranya RUPS dan pembayaran dividen.

1. KDSI

Pemberitahuan RUPS Rencana Kedawung Setia Industrial Tbk di Kantor PT Kedawung Setia Industrial Tbk Jalan Mastrip Nomor 862 Warugunung Karangpilang Surabaya.

2. TPIA

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Chandra Asri Pacific Tbk di Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

