HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah 0,23% ke 7.755, Sektor Keuangan Terjun Bebas

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |12:34 WIB
IHSG Sesi I Melemah 0,23% ke 7.755, Sektor Keuangan Terjun Bebas
IHSG Sesi I Melemah (Foto: Antara)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,23 persen ke level 7.755 pada penutupan perdagangan sesi pertama.

Pada penutupan perdagangan sesi I siang ini, Jakarta, Selasa (22/10/2024). total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,82 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,75 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 960.321 kali. Adapun, sebanyak 323 saham harganya terkoreksi, 237 saham harganya naik dan 228 saham lainnya stagnan.

Sektor keuangan turun 0,65 persen, sektor transportasi turun 0,64 persen, sektor infrastruktur turun 0,38 persen, sektor properti turun 0,35 persen, sektor non siklikal turun 0,17 persen, sektor bahan baku turun 0,03 persen.

Sedangkan sektor energi menguat 0,99 persen, sektor industri naik 0,55 persen, sektor teknologi naik 0,36 persen, sektor kesehatan naik 0,33 persen dan sektor siklikal naik 0,16 persen.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,81 persen ke level 953, indeks IDX30 turun 0,65 persen ke level 491, indeks MNC36 turun 0,79 persen ke level 373, serta indeks JII turun 0,35 persen ke level 538.

1 2
